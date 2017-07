Per tutti i fan di J.K. Rowling,oggi è un altro giorno storico! Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law, Katherine Waterston, Alison Sudol e Dan Fogler da oggi cominciano le riprese del sequel di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Insieme a loro torna anche Ezra Miller nel ruolo di Credence e Kevin Guthrie in quelli di Abernathy al Macusa e le new entry Zoë Kravitz (Leta Lestrange), William Nadylam (Yusuf Kama), Ingvar Sigurdsson (Grimmson), Ólafur Darri Ólafsson (Skender) e la sua “aiutante” Claudia Kim. Ruolo particolare sarà quello di Callum Turner, ovvero Theseus Scamander, fratello maggiore di Newton. Di lui sappiamo che è nato in Inghilterra poco prima del 1897 e ha lavorato come Auror per il Ministero della Magia inglese, ed è stato descritto come un potente mago. Ha partecipato alla prima guerra mondiale, ed è considerato un eroe di guerra.

J.K. Rowling ha firmato, ovviamente, la sceneggiatura ambientata nel 1927, alcuni mesi dopo la cattura di Gellert Grindelwald o meglio dopo la sua preannunciata evasione. Ora Grindelwald ha un obiettivo, radunare tutti i maghi pronti a porre il loro dominio sui babbani. Ma questa volta sarà ad affrontarlo troverà Albus Silente (Jude Law) suo ex amico e il maldestro ma determinato Newt Scamander e la sua “squadra” (Tina, Queenie e Jacob). Le scene saranno ambientata tra New York, Parigi e Londra … e qualche location magica che farà sussultare tutti i fan del maghetto creato dalla Rowling

In questo sequel, di cui la data d’uscita è fissata al 16 novembre 2018, i produttori esecutivi saranno Tim Lewis, Neil Blair, Rick Senat e Danny Cohen mentre come produttori figurano David Heyman, Steve Kloves, Lionel Wigram e, ovviamente, la stessa J.K. Rowling. Un cast tecnico da oscar quello di questo film, il tre volte premiato Stuart Craig curerà la scenografia mentre Philippe Rousselot – per lui solo un oscar (poverino) – sarà il direttore della fotografia; quattro sono le statuette già vinte da Colleen Atwood per i suoi costumi, una per il supervisore agli effetti visivi Tim Burke affiancato al solo “candidato” Christian Manz!