Andy Muschietti è un regista e sceneggiatore che è diventato molto famoso per il suo film horror “La Madre” ed ora si appresta a donare nuovi eterni incubi per il tanto atteso remake di “It” della Warner Bros. Il giovane regista argentino però è in procinto di dirigere un film di tutt’altro genere: il live action tratto dall’amata serie anni ’80 Robetch! La celebre serie televisiva basata su robottoni è stata creata nel 1985 negli Stati Uniti fondendo, in un’unica serie di 85 puntate, tre diversi anime, in alcun modo correlati fra loro, prodotti in Giappone dalla Tatsunoko: Macross (Chōjikū Yōsai Macross) (36 episodi, 1982/83), Chōjikū kidan Southern Cross (24 episodi, 1984) e Kiko soseiki Mospeada (25 episodi, 1983/1984). È stata prodotta dalla Harmony Gold sotto la supervisione di Carl Macek, che ha riscritto la sceneggiatura e i dialoghi dei tre anime al fine di uniformare la trama. In Italia è stata trasmessa in TV nel 1986 sulle reti Mediaset e successivamente ha avuto diverse repliche sulla rete Italia 7.

Dal 2015, tutti gli anime sono di proprietà di di Sony Pictures Entertainment e incaricando il produttore esecutivo Michael De Luca, ha deciso di radunare per il progetto cinematografico alcuni nomi storici di Hollywood, tra cui i produttori di 300 e di Immortals, Mark Canton e Gianni Nunnari e includendo i responsabili originali Frank e Jehan Agrama insieme al graphic designer Agustin Giannitti. Una sfida che sembra precludere una vera e propria nuova saga!