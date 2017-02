Una notizia apparentemente leggendaria per tutti i fan di Star Wars, riportata dal sito That Hashtag Show: il Ceo di Disney, Bob Iger, ha recentemente visto l’ottavo capitolo della saga creata da George Lucas, The Last Jedi, dichiarando che sarà ovviamente concentro sulla più famosa e intricata famiglia della Galassia Lontana Lonatana_ Questo, secondo il sito da cui riprendiamo questa news, non vorrebbe dire sono Luke e Leia (sig sob), significherebbe anche il figlio della principessa generale, Ben Solo (aka Kylo Ren) e … rumori di tamburi Ewok, il patriarca della famiglia, Anakin Skywalker. Con la perdita del padre, Han Solo, e quella probabilissima della madre, Leia (ovviamente non per motivi di sceneggiatura), Kylo Ren ha un disperato bisogno di una guida della famiglia. Soprattutto perché ci sono buoni motivi per supporre che sia proprio Kylo l’ultimo degli Jedi, non Luke o Rey.

Perk of being @WaltDisneyCo CEO: seeing The Last Jedi early. Bob Iger calls it “a great next chapter in the iconic Skywalker family saga.” — Hannah Sampson (@hannahbsampson) 7 febbraio 2017

Secondo questi rumors non confermarti, sarebbe finalmente il tempo per Anakin di tornare indietro per aiutare, se pur in maniera fantasmatica, la sua famiglia e far tornare Ben al Lato chiaro della Forza: ciò questo significa che il tanto amato/odiato Hayden Christensen avrà un’ultima possibilità di convincere i fan di Star Wars che è degno del ruolo di Vader.

Dopotutto è lui il fantasma ufficiale di Anakin Skywalker dopo che nel 2006 il povero Sebastian Shaw è stato definitivamente cancellato dalla saga di Star Wars alla fine de “Il Ritorno dello Jedi”… chissà perchè Alec Guiness non è stato sostituito da Ewan McGregor (diranno i fan sfegatati, come il sottoscritto, perchè il fantasma di Anakin prende la fisicità della sua massima esperienza nella Luce, quando era appunto giovane).

Che dire? sarà reale questo rumor apparso sul sito That Hashtag Show? dopotutto non ci può essere uno Star Wars senza Anakin Skywalker (tecnicamente c’è stato … ma mai senza i Droidi, loro sono un’altra storia).