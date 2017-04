La moltitudine di fan delusi da Hayden Christensen, è pronta a perdonarlo per il ruolo di Anakin Skywalker nella trilogia prequel? Non possiamo negare che, durante la #SWCO, Christensen non abbia ricevuto un caldo benvenuto dai fan presenti al panel! È possibile allora che la Lucasfilm, sia pronta a scommettere, che il pubblico che tutt’ora rifiuta gli Episodi I, II e III, sia pronto a dare il benvenuto ad Anakin in casa Star Wars?

Christensen, potrebbe aver accennato ad un suo possibile ritorno, in The Last Jedi, quando, durante la #SWCO, gli è stato chiesto qualcosa riguardo la sua permanente connessione ai film: “Il rapporto personale che ho avuto con i film è ancora, in qualche maniera, molto presente nella mia vita. La mia vita è ancora molto Star Wars-centric”. Dobbiamo anche tener conto che Hayden Christensen, non compare in un film di Star Wars da 12 anni. Che sia questo il suo modo per dirci che in qualche modo mè ancora coinvolto in un film di Star Wars?

Qui iniziano le teorie. Thor Skywalker, dal suo canale YouTube, lancia l’idea: il fantasma di Anakin sarà presente in The Last Jedi. Secondo il vlog di Thor, il padre di Luke si mostrerà a Rey subito dopo aver incontrato lo stesso Luke. Rey imparerà da Anakin che i suoi dubbi e le sue preoccupazioni, su Luke, sono fondate e che il percorso in cui la sta conducendo potrebbe avere conseguenze terribili. Anakin vuole che Rey intervenga e che impedisca a Luke di seguire un percorso più oscuro del previsto. Thor continua a ipotizzare che, durante l’incontro tra Rey e Anakin, quest’ultimo le rivelerà le sue origini ed il suo vero destino. Come è già successo con altri protagonisti, la reazione iniziale di Rey potrebbe essere quella dover scappare dalla realtà.

L’apparizione dei Fantasmi della Forza, in The Last Jedi è stata introdotta non appena il trailer teaser è stato rilasciato:

Yoda potrebbe consigliare Rey nel seguire suo vero scopo.

Obi-Wan potrebbe materializzarsi a Rey o a Luke durante l’addestramento.

Anakin invece potrebbe rivelarsi al nipote, Ben Solo (Kylo Ren), per aiutarlo nel suo percorso verso la luce.

È molto plausibile, a questo punto, che un Fantasma della Forza potrebbe avere un ruolo fondamentale negli eventi della progenie Skywalker o dei loro padawan. Star Wars, è sempre stata una storia centrata sulla famiglia Skywalker e questo è staro recentemente confermato anche dal presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Riunire padre e figlio in Episodio VIII darà la giusta continuità alla nuova trilogia pur restando fedele al concetto di famiglia. Ovviamente questi sono solo rumors e vanno presi come tali, non sapremmo nulla di nuovo, fino ad un prossimo eventuale trailer o addirittura fino all’uscita del film!

