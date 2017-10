Anais Noir è una cantante e bassista di Roma, endorser ufficiale Warwick ed EMG. Si avvicina al mondo della musica all’età di 17 anni, inizialmente da autodidatta. Intraprende successivamente un percorso di studi con A. Patti / S. D’Andrea per il basso ed E. Bruni per il canto moderno. Nel 2012 inizia il suo percorso artistico professionale esibendosi regolarmente in tutta Italia con varie formazioni tra cui Highway To Her (primo tributo AC/DC al femminile in Italia), MiLady (trio rock), VersoVenere (cover band per feste di piazza).

Nel 2013 fonda, insieme al chitarrista Damiano Bianchi, i Poison Garden, la prima band Steampunk Italiana. Lo Steampunk è un filone della narrativa fantascientifica che immagina un passato alternativo nel quale il futuro era già arrivato. Il progetto Poison Garden nasce con l’obiettivo di promuovere questa sottocultura in tutte le sue manifestazioni artistiche con particolare riguardo alla musica, mezzo universale di comunicazione.

Il live show dei Poison Garden, infatti, non è solo un concerto ma un connubio tra musica dal vivo e rappresentazione teatrale. Nel primo anno di attività live la band parte in tour in tutta Europa, partecipa a Festival nazionali ed internazionali, organizza spettacoli più ampi con la collaborazione di attori, registi, acrobati, ballerini, preparandosi così all’appuntamento più importante: la partecipazione nel 2015 alla Steampunk Word Fair di New York, la fiera Steampunk più grande del mondo. Questa grande esposizione consente ad Anais di essere notata proprio nel 2015 dalla prestigiosa azienda tedesca Warwick, che le propone un contratto di endorsement in esclusiva per la fornitura di amplificatori e bassi elettrici. Di lì l’analogo accordo con l’americana EMG per i pick up.

Nel 2016 inizia la collaborazione con l’etichetta tedesca Trisol Music Group per la pubblicazione dell’album di esordio dei Poison Garden “A Victorian Carol”. Nel 2017 si esibisce al Reeveland Festival di Markneukirchen insieme a Death Angel, Moonspell, Sodom, Battle Beast, Rex Brown (Pantera). È attualmente impegnata nella scrittura del secondo album dei Poison Garden e nella composizione di brani pop in italiano destinati al trio al femminile MiLady.

Warwick and EMG Artist –www.warwick.de–

www.facebook.com/AnaisNoirWarwickArtist