Venerdì 29 settembre è stato un giorno importante per saldaPress e per tutti coloro che amano il fumetto. È il giorno in cui debutta in Italia il catalogo AfterShock Comics e lo fa in grande stile, col primo volume di American Monster – disponibile in edizione cartonata (euro 19.90) e brossurata (euro 14.90) –, l’ emozionante serie scritta da Brian Azzarello e disegnata da Juan Doe. Il volume American Monster esplora il lato scuro dell’America, vista attraverso gli occhi dei suoi figli: mostri, adolescenti annoiati, predicatori senza scrupoli, spacciatori di droga e veterani di mille guerre ingiuste. È una storia che scende nel cuore profondo degli Stati Uniti, sulle tracce di un uomo che porta impresse nel corpo le contraddizioni di una società che fa della guerra una merce di scambio, senza considerarne a fondo gli effetti collaterali.American Monster racconta la storia di Theo Montclare. E Theo Montclare è un mostro. Enorme e sfigurato. E, per questo, temuto dagli abitanti della cittadina del Midwest dove ha deciso di stabilirsi. Perché il gigante ha scelto proprio questa piccola città e cosa vuole? Theo Montclare, uno dei tanti mostri americani, vuole scoprire i segreti inconfessabili del suo paese, oppure, semplicemente, vendicarsi di chi l’ha ridotto così? Brian Azzarello – acclamato autore di 100 Bullets e di storie di culto di Batman, Superman e Wonder Woman – crea un personaggio indimenticabile, lontano dall’american dream, cresciuto nel contesto di una società in cui nessuno è innocente.

Fondata nel 2015 e subito apparsa come una delle realtà editoriali più interessanti dell’attuale panorama statunitense, AfterShock Comics nasce e cresce con l’intenzione di offrire l’opportunità a grandi autori di creare e sviluppare le loro storie. Alcuni degli straordinari nomi coinvolti nel progetto sono Brian Azzarello, Garth Ennis, Warren Ellis, Justin Jordan, Paul Jenkins, Joe Pruett, Mark Waid, David Hine, Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, Tim Seeley e Tony Harris, senza dimenticare gli italiani Leila Leiz, Alberto Ponticelli e Marco Failla. AfterShock Comics unisce quindi la vivace creatività di un’etichetta di fumetto indipendente con la forza e l’esperienza di una casa editrice tradizionale, dando vita a un catalogo di altissimo profilo e in costante crescita. Dopo il debutto ufficiale in Italia di AfterShock Comics con American Monster, arriveranno, con cadenza mensile e a partire da ottobre, Dreaming Eagles (di Garth Ennis e Simon Coleby), Replica (di Paul Jenkins e Andy Clarke), Second Sight (di David Hine e Alberto Ponticelli) e Animosity (di Marguerite Bennett e Rafael de Latorre).