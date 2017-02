Vuoi scrivere la tua storia, ma non sai come strutturarne l’ambientazione, dove partire e come descriverne le città, ma soprattutto hai paura che iniziando a parlare di elfi e gnomi perderai il filo del discorso? Bene! Questa guida fa per te, Davide Zampatori ha creato un progetto su Wattpad per guidarti negli insidiosi meandri di un mondo fantastico, con l’aiuto di esempi di saghe che hanno fatto la storia del genere.

Vi riportiamo la risposta dell’autore alla domanda sul “perché” di questo progetto: “Quando ho iniziato a scrivere mi facevo tante domande, molte delle quali nel tempo si sono rivelate inutili al fine dello scrivere. Purtroppo all’inizio nessuno scrittore sa quali siano le domande giuste da farsi, vuole scrivere e lo fa perché gli piace, il resto viene dopo… Le risposte che cercava il novellino che era in me non erano del tutto inutili, ma quando scrivi di luoghi che non esistono, razze fantastiche e poteri sovrannaturali, l’immaginazione del lettore dev’essere stuzzicata al punto giusto, non si può scadere nella banalità, né esagerare. Per questo dopo anni di lavoro e tante pagine, posso dire che la domanda di uno scrittore del fantastico deve farsi è una sola. Come si scrive un romanzo fantastico? Per ottenere la risposta ci è voluta tanta fatica: prove e pagine buttate (non ho neanche il coraggio di contarle), perché se vuoi fare una cosa bene e vuoi farla godere anche a chi ti legge, devono esserci delle regole. Quelle stesse regole che fanno di un mondo immaginario qualcosa su cui puoi mettere le mani… magari ritrovandoti a passeggiare in strada, per fermarti alla tua taverna preferita a fare due chiacchiere col vecchio Muddy, mentre una delle sue ragazze ti serve una pinta di birra scura della Marca della Siepe. Perché tutti lo sanno che la sua taverna è la migliore e se non dovesse starvi bene, come dice sempre Muddy, andate a farvi arruffare le piume altrove! Effettivamente però come si scrive un romanzo fantastico? Dal mondo che andremo a creare, sia una galassia o un regno. A questo servono le ambientazioni, danno lo sfondo, vi raccontano che il Boccale Ammantato di Muddy si trova nella città di Idonrat e visto che lui è un personaggio famoso, vi raccontano anche la sua storia.L’ambientazione fantastica è una storia, mettetevi comodi e preparatevi, perché a prescindere da quali siano le vostre armi, se schede di personaggi o parole di un romanzo, il viaggio sarà pieno di un mondo d’immensa meraviglia!”.

Per scoprire il progetto ecco il link che fa per voi: https://www.wattpad.com/369841569-ambientazioni-del-fantastico-premessa

Davide Zampatori (Roma, 1986); lavora come sistemista in un parco divertimenti, è un cronico lettore di fantascienza, soprattutto quella d’oltreoceano. Dal 2011 gestisce il blog di racconti a puntate Menestrello Itinerante, mentre dal 2012 collabora con la rivista online Fralerighe, mentre in passato alcuni suoi racconti sono comparsi su Stanza251. Nel 2014 Timeshifters, romanzo precedentemente comparsa su Menestrello Itinerante, viene pubblicato con Lettere Animate Editore. Il 2015 lo vede tra i fondatori del collettivo di scrittura “Scrittori in corso” di cui è anche curatore, mentre nel 2016 è tra gli autori di ALIA Evo 2.0, curata da Massimo Citi e Silvia Treves.