Allen Meyer, la sontuosa nuova opera grafica scritta e disegnata da Paolo Castaldi, inaugura la collana di fumetto di finzione targata BeccoGiallo diretta da Alice Milani. In anteprima dall’1 al 5 novembre a Lucca Comics & Games 2017, e in libreria e fumetteria a partire dal 9 novembre, è in uscita la nuova Graphic Novel scritta e disegnata da Paolo Castaldi e intitolata Allen Meyer. Liberamente ispirata al disco Le piromani (Libellula Music/Audioglobe) del cantautore milanese Teo Manzo, il volume, opera di uno dei più talentuosi autori italiani, inaugura la collana di fumetti di finzione targata BeccoGiallo e chiamata Rami, diretta dall’autrice italiana Alice Milani.

Una storia d’amore e un’analisi impietosa del ruolo dell’informazione nella società moderna. Martino Rea è un cantautore smarrito e senza più stimoli. Allen Meyer, astronomo e rivoluzionario disilluso, è l’alter ego di Martino e il protagonista del suo ultimo disco, che racconta una Milano di metà Ottocento sul baratro di una guerra civile, annebbiata da un’insensata credenza popolare, ovvero che la Luna collasserà presto sulla Terra: Allen Meyer è rimasto l’unico a non crederci. Il libro racconta di una grande storia d’amore e al contempo offre una fotografia senza sconti e più che mai attuale sul ruolo dell’informazione e sulla manipolazione dell’opinione pubblica ai nostri giorni. Caratteristiche tecniche: 19 per 26 cm, 192 pagine a colori, brossura cucita, 24 euro

Paolo Castaldi, uno dei talenti più puri del panorama fumettistico italiano è stato il vincitore in Francia del Prix Valeurs Humaines 2016 con Etenesh, l’odissea di una migrante e del Premio Carlo Boscarato 2011 come Autore Rivelazione dell’anno, finalista al Premio Attilio Micheluzzi 2013 nella categoria Miglior fumetto dell’anno, ha pubblicato per BeccoGiallo Etenesh, l’odissea di una migrante, Chilometri Zero, viaggio nell’Italia dell’economia solidale, Maradona, Gian Maria Volonté e Pugni, storie di Boxe.

Alice Milani: la direttrice di Rami, la nuova collana di fumetti di finzione targata BeccoGiallo è tra le fondatrici del collettivo di fumetti autoprodotti La Trama, è autrice di Wisława Szymborska e Marie Curie per BeccoGiallo e, con Silvia Rocchi, di Tumulto per Eris Edizioni. Dirige la collana di fumetti di finzione Rami per BeccoGiallo.