Dopo il successo dell’edizione 2016 alla quale abbiamo partecipato con amore, torna la manifestazione “Sulle Tracce del Drago” alla sua ottava edizione!Il 18, 19 e 20 agosto 2017 nel centro storico dell’Aquila prenderà vita un nuovo mondo, un mondo fantastico, un mondo dove il gioco diventerà elemento di cultura, dove le differenze saranno premiate e si faranno originalità. Presso il Parco del Castello e all’interno dell’Auditorium del Parco tutti potranno esprimere la propria creatività, la noia lascerà il posto all’effervescenza e il gioco non sarà solo un momento di svago ma anche uno stimolo per l’intelletto.

Sulle tracce del Drago è una manifestazione, giunta quest’anno alla IX edizione, per appassionati e appassionabili, per curiosi e studiosi, per bambini e adulti.

L’iniziativa, che si innesta nel cartellone delle manifestazioni estive della Perdonanza Celestiniana si avvarrà dell’esperienza dell’associazione L’Aquila Rinasce, ideatrice e organizzatrice dell’evento, ma farà anche da catalizzatrice a un intero circuito di associazioni e soggetti attivi nel campo del sociale, delle politiche giovanili e della promozione culturale. Ogni serata avrà un tema dedicato: il Fantastico, la Storia e il Medioevo eroico, la mitologia di J.R.R. Tolkien.

L’edizione 2017 del festival, ospiterà una piazza d’armi con esibizioni dei maestri della scherma, l’arte della spada tradizionale, concerti di musica celtica e medioevale, una mostra di miniature fantasy oltre a stage di pittura, conferenze, arene multimediali, dibattiti, presentazioni di libri, seminari e laboratori, giochi di ruolo e da tavolo, proiezioni di film. In più un’originale caccia al tesoro prenderà luogo attraverso le vie di tutto il centro storico per valorizzare luoghi e monumenti caratteristici della città.

Sfileranno bellissimi Cosplay, nonché gli amanti dello Steampunk, persone che dietro ai costumi e alle maschere esprimono liberamente se stesse. Infatti, dopo il successo dell’ edizione 2016 ,torna anche quest’anno il Contest Cosplay che avrà luogo il 20 Agosto davanti il Forte spagnolo all’Aquila! Ricordiamo che l’idea di questo evento nasce dalla voglia di trasmettere alla nostra città quella che è “l’arte del cosplay”,la nostra passione. Numerosi premi e ospiti molto interessanti attenderanno chi si metterà in cammino con noi Sulle Tracce del Drago! Per chi verrà a visitare l’evento in questa giornata ,troverà un programma interessante già dalle ore 14:00 , oltre che la presenza dei nostri favolosi ospiti (quest’anno anche internazionali). Direttamente dal Messico,per la prima volta all’Aquila,ospite e giudice di gara ,la talentuosissima Valentina Hernandez. Laureata in Disegno Tessile e della Confezione, sarta e costumista messicana. Cosplayer dal 2006 e cosmaker di tanti cosplayer da oltre 10 anni.

Sin dal 2007 è stata giudice di vari concorsi Cosplay in Messico, Italia, Spagna e anche in Francia. Alcuni premi vinti: Campionessa nazionale di Cosplay in Guadalajara, Messico nel 2006; Rappresentante del Messico nel World Cosplay Summit 2010 a Nagoya e Tokio, Giappone; Vincitrice dell’Explay Cosplay Award 1.0 Italia 2015; Vincitrice del Winter Cosplay Contest, San Luis Potosi, Messico 2016! Dall’Italia invece torna il grandioso Luca Buzzi. E’ lui che ha vinto la prestigiosa competizione cosplay all’ International Yamato Cosplay Cup in Brasile, grazie alla selezione al Romics Cosplay Award dello scorso ottobre con il suo Princess Kenny dove è stato scelto per rappresentare l’Italia all’estero. Invece nella vita reale è un ingegnere informatico con l’hobby dei videogiochi (di fede Nintendo) che lavora come project manager nella società di videogiochi Forge Reply! Ha iniziato a fare cosplay dal 2002 mostrando subito una preferenza per la costruzione di armature e accessori sperimentando materiali e tecnologie per poter realizzare costumi ed esibizioni che ricalchino il più possibile le atmosfere del soggetto originale. Spesso fa costumi molto più semplici, a volte anche imbarazzanti, per il solo divertimento. Tra gli altri premi più importanti vi sono costume più difficile a Lucca nel 2006, l’Italian Cosplay contest del 2009 e 2013 a Milano; il primo posto al World Cosplay Summit del 2010 (in coppia con Giancarlo di Pierro) e il secondo posto sempre al World Cosplay Summit nel 2015 (in coppia con Manuel Capitani). E’ stato presente come partecipante e giurato a moltissime gare italiane ed estere,tra le più rilevanti ci sono: selezioni italiane al World Cosplay Summit del 2010 e 2015 a Roma, selezioni giapponesi del World Cosplay Summit a Nagoya del 2011, finale European cosplay Gathering a Parigi del 2011, gara Italian Cosplay contest del 2010 e 2012, selezioni del World Cosplay Summit spagnole nel 2013, finale del Cosplay World Master nel 2015 in Portogallo, finale C4 2016 in Olanda.

E quest’anno per la seconda volta si incamminerà insieme a noi Sulle Tracce del Drago! Per scoprire cosa hanno in serbo per noi rimanete connessi alla pagina dell’evento: facebook.com/events/133396890588853; oppure via mail cosplayaq67100@gmail.com.

Il 19 agosto, invece, sarà una giornata interamente dedicata al mondo Steampunk: si svolgeranno sfilate, conferenze e laboratori creativi sulla realizzazione degli accessori “a vapore”. Per tutti gli appassionati, gli organizzatori Steampunk99 hanno preparato un pacchetto speciale con inclusi pranzo e cena con le migliori prelibatezze locali; Immancabile La cerimonia del The Steampunk alle ore 17:00 in tendone dedicato a tema Vittoriano. Ovviamente non mancherà un Contest con premiazione del miglior completo e del migliore accessorio a tema e un Tour alla scoperta delle bellezze della città ed in chiusura doppio concerto dei Cappellai matti e degli eterni amici di Satyrnet i Poison Garden! Per info: https://www.facebook.com/events/804906209670497

La manifestazione si propone un doppio obiettivo: nell’ambito sociale e delle politiche giovanili vuol definire un modello positivo di aggregazione, di promozione culturale e di dialogo. Inoltre prendendo a modello l’evento di Lucca Comics, punta a stimolare l’attenzione, in ambito regionale e nazionale, di un pubblico colto, attento alle nuove tendenze e interessato a prodotti turistici e di intrattenimento all’avanguardia. Sulle tracce del Drago coinvolge altri soggetti del mondo no profit locale, come il circuito di promozione sociale Social Innovation Hub. All’interno del villaggio saranno presenti stand di artigianato, street food, birre artigianali, fumetterie.

