All Games è l’appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di giochi, organizzato dall’Associazione Guardiani della Galassia in collaborazione con Lecce Cosplay & Comics, che si svolgerà domenica 23 Aprile 2017 presso Le Officine Cantelmo, viale Michele de Pietro, 12, 73100 Lecce. Spazio ai videogiocatori con postazioni di ultima generazione e retrogaming, tornei Nintendo Smash Bross, Sony Playstation, Pc gaming con i più bei titoli disponibili (Leaugue of Legends, Overwatch ecc.). Realtà virtuale, oculus rift e simulatori di guida, solo alcuni delle arrività innovative proposte. Non mancheranno per gli amanti dei giochi da tavolo i titoli più famosi e tornei ad hoc; libero sfogo agli accaniti di cards games; Per chi si dedica ai giochi di ruolo live ci sarà intrattenimento e tornei d’arme per gli spadaccini più abili.

L’evento è aperto anche ai cosplayer di tutti i tipi, e si potrà assistere o partecipare ad una meravigliosa gara cosplay a tema!! Il cosplayer migliore vincerà un buono sconto del valore di 200 euro da spendere in fumetti gadget games materiale per cosplay e tanto altro a scelta in uno dei negozi disponibili!! La giuria è composta da tre migliori cosplayers della Puglia. Haruka Cosplay – はるか Virginia, bellissima e bravissima cosplayer Barese; realizza cosplay ispirandosi principalmente a personaggi dei videogame, abile nella realizzazione di accessori ed armatura, seguitissima sulla sua pagina dove realizza anche tutorial. Famosa su Twitch come Kafkanya dove streamma abitualmente! Maurizio Akira Cosplay Art: Maurizio, mitico cosplayer della provincia di Lecce; entra a far parte del mondo del cosplay da circa 3 anni e ad oggi ha realizzato magnifiche armature. Tra i suoi traguardi lo vediamo vittorioso a Romics 2016 con il premio Miglior Cosplay Maschile. Velvet Hylian Ylenia è una cosplayer dal 2007, abilissima nella sartoria e nella realizzazione di accessori ed armature. I suoi cosplay sono sempre articolati e minuziosamente dettagliati. Ha partecipato e vinto diverse gare cosplay in Puglia e non solo, ricordiamo le vittorie del Premio Lecce Cosplay & Comics 2014 e 2015 mentre nel 2016 vince il Miglior Cosplay Femminile sempre a Lecce Cosplay & Comics. Regolamento e modulo: https://www.4shared.com/ web/preview/pdf/8-KYYPCCca

Per Info e Collaborazioni: ass.guardianidellagalassia @gmail.com | https://www.facebook.com/events/411035149236293