Nella terza edizione di Albenga Dreams, che si terrà nei giorni 4-5-6 agosto 2017, con il patrocinio del Comune di Albenga, il palco di Piazza San Michele ospiterà spettacoli di grande valore, scelti per promuovere le eccellenze emergenti e dare a giovani talenti un’occasione di farsi conoscere. Il palco si trova in Piazza San Michele, l’area incontri in Piazza del Popolo, altre aree del centro sono coinvolte nella manifestazione per eventi specifici o ospitano stand. L’orario della manifestazione è 17.00 – 24.00, con possibilità di partecipare ad alcune delle attività già dalle ore 15.30. Durante la cerimonia inaugurale di venerdì 4 agosto, a partire dalle 18.00 si esibiranno la danzatrice Eleonora Burzio e i cantautori Chiara Ragnini e Eugenio Ripepi. Eleonora Burzio è una ballerina qualificata e professionista di danza classica, neoclassica e carattere. Appassionata anche di cosplay, cerca di fondere danza e cosplay in un unica interpretazione. Ha studiato presso le più famose accademie di danza nel mondo, tra cui, La Scala di Milano, Royal Ballet School di Londra, Bolshoi Academy di Mosca e Vaganova Academy di San Pietroburgo, esibendosi anche nei principali teatri di queste città. Ha fatto parte della compagnia Finlandese di Helsinki per un certo periodo di tempo.Il suo primo lavoro originale è una coreografia ispirata alla canzone “Beren e Luthièn Tinuviel” dall’omonimo libro di Tolkien. Chiara Ragnini e Eugenio Ripepi hanno creato la colonna sonora ufficiale di Albenga Dreams registrando l’anno scorso la canzone #seguilhashtag il cui video (122.000+ visualizzazioni su youtube) è stato girato ad Albenga ispirandosi alle atmosfere dell’evento Albenga Dreams. Chiara Ragnini inoltre sta promuovendo il nuovo album “La Differenza”, interamente autoprodotto con una campagna crowdfunding di grandissimo successo, mentre Eugenio Ripepi alterna all’attività di cantautore quella di attore teatrale e di presentatore tv con il programma “Nuova Scuola Genovese” dedicato ai nuovi talenti che continuano la grande tradizione musicale del capoluogo ligure. Dopo l’inaugurazione, dalle 21 salirà sul palco Paolo Bertolotto in arte KayThePianist, che eseguirà un concerto di pianoforte con musiche tratte da cartoni, anime, film, serie tv e videogiochi. Paolo Bertolotto inizia gli studi di pianoforte classico a partire dall’età di 8 anni. Dal 2005 comincia ad esibirsi in concerti in diverse località della Liguria. Prosegue la sua formazione musicale con studi di improvvisazione jazzistica con il M° Alessandro Collina. Nel 2007 apre il canale Youtube KayThePianist nel quale pubblica regolarmente video musicali come solista o in collaborazione con altri youtuber, e di molti generi musicali: classica, moderna, blues, jazz, riadattamento di colonne sonore e improvvisazioni.

Ad Albenga Dreams, Paolo condividerà il palco con due giovani artisti da lui scelti per arricchire l’esibizione: il fratello Stefano Bertolotto (Sassofono) e la cantante Giuppy. Stefano Bertolotto, introdotto al saxofono dal direttore della banda ingauna G. Verdi, studia al conservatorio N. Paganini Saxofono Jazz. Ha suonato in molte band locali lungo tutta la riviera ligure: Quei Figli di Blues, Berto Brothers, Longbridge Jazz Quartet, Funkey Kong & I Fiati Deviati, Groose. Giuppy, dopo aver studiato pianoforte con la pianista e soprano Megumi Akanuma, intraprende un percorso di studio del canto con il maestro Carlo Parola. Insegna canto e introduzione musicale ai bambini presso la Fenix music & voice di Genova e con loro collabora per l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

Nella serata di sabato 5 agosto, dalle 21.30 si esibiranno Sunymao e Team Rocket Band. Sunita Zucca in arte Sunymao è una’artista di origine indiana che unisce da sempre una grande passione per l’arte; disegnare,cucire abiti cosplay e cantare sono le sue aspirazioni di sempre. Ha frequentato diverse scuole nazionali di fumetto da animazione per cartoni animati a illustrazione. Da 12 anni si diletta nell’hobby del cosplay realizzando più di 100 abiti e vincendo numerosi concorsi in tutta Italia. Sunita / Sunymao è un soprano di lirica ma la versatilità della sua voce le permette di cantare anche altri generi, dal gothic, rock, jazz, pop. Ha tenuto diversi concerti con la collaborazione di coloratissimi cosplayer come al Play fiera del gioco di Modena, presso Lucca Comics sul palco della Japan Town, Novegro con Epicos. E’ stata in tv alla trasmissione Cultura Moderna condotta da Teo Mammuccari nei panni di Pocahontas interpretando la canzone Colori del vento lasciando tutti a bocca aperta! La Team Rocket Band, alla sua seconda presenza ad Albenga Dreams dopo l’ottimo successo riscosso durante la seconda edizione, è una giovanissima band di cover di sigle tv che propone un repertorio ampio con particolare attenzione ai brani della seconda metà degli anni ’90, e quest’anno sta facendo un vero e proprio tour attraverso le maggiori fiere del fumetto del nord-ovest.

Domenica 6 agosto, a partire dalle 20, sarà possibile assistere nuovamente alle esibizioni di Eleonora Burzio, Team Rocket Band e KayThePianist.

Rinnovata per il terzo anno consecutivo la collaborazione con CosTrive, questo gruppo di esperti organizzatori di eventi a tema Cosplay organizza per la giornata di sabato 5 la Gara Cosplay, per la quale quest’anno Albenga Dreams mette in palio un soggiorno a Lucca in occasione di Lucca Comics and Games 2017, e domenica 6 il Monster Hunter Day e numerosi workshop e interviste. Per offrire questo ricco programma, CosTrive ha invitato ad Albenga alcuni dei maggiori esponenti del mondo del Cosplay: Lux Cosplay, proveniente dall’Austria, fa cosplay dal 2010 e nel corso degli anni ha dato dimostrazione di essere un’interprete versatile e molto abile, infatti realizza bellissimi costumi sartoriali e anche delle notevoli armature! 49.000 mila segaci su FB. Sylesia, cosplayer attiva dal 2010, sia da sola che nel team Hydra&Sylesia Cosplay, esperta nella creazione di accessori in Worbla, Sabato 5 Agosto terrà un workshop sullo stile Steampunk. Yamato, Graphic designer e cosplayer dal 2008, grande appassionato di cultura giapponese e fotografia. Floriana “Spisy” Segneri sarà la testimonial di questa edizione di Albenga Dreams, eletta attraverso il concorso tenutosi su facebook. Oltre a incontrarla dal vivo, vedrete la sua immagine riprodotta sulle comunicazioni ufficiali dell’evento. Davide Ravera, presentatore della gara cosplay di Albenga Dreams, é un cosplayer/youtuber che dal 2013 si è messo in gioco occupandosi di sensibilizzare le persone verso l’arte del cosplay, analizzandolo e spiegandolo a chi non lo conosce o valutando le varie vicende che ruotano intorno a questo mondo diventando il portavoce dei cosplayer Italiani.

Domenica 6 agosto – Monster Hunter Day. In occasione di Albenga Dreams 2017 Costrive inaugura la sua prima collaborazione ufficiale con La Gilda dei Cacciatori italiani di Monster Hunter Elder Strikers – Gilda dei Cacciatori ITA, che arriverà in fiera con una tappa della sua Carovana! Gli Staff e gli ospiti saranno avvolti dall’atmosfera di questo fantastico titolo di casa Capcom, tra cosplay, esibizioni e sfilate! Albenga Dreams si svolge nel Centro Storico di Albenga nei giorni 4 – 5 – 6 agosto 2017. Il palco si trova in Piazza San Michele, l’area incontri in Piazza del Popolo, altre aree del centro sono coinvolte nella manifestazione per eventi specifici o ospitano stand. L’orario della manifestazione è 17.00 – 24.00, con possibilità di partecipare ad alcune delle attività già dalle ore 15.30.

La Quarta Era nasce a Lucca Comics & Games 2012 dall’incontro di cosplayer appassionati delle opere di J.R.R. Tolkien e delle trasposizioni cinematografiche di Peter Jackson. Lo scopo del gruppo è quello di raccogliere su scala nazionale persone che condividano la passione per i personaggi e le razze della Terra di Mezzo e che vogliano partecipare a fiere e raduni con costumi che replicano i personaggi delle opere di J.R.R. Tolkien. Da gennaio 2016 La Quarta Era è diventato: “Associazione Italiana di Rievocazione Tolkieniana”.

Terza presenza ufficiale per questo straordinario gruppo cosplay ad Albenga Dreams; associazione culturale no-profit, Il Doctor Who Italian Fan Club dal 2013 si occupa di organizzare eventi a tema Whovian e partecipare alle principali fiere del fumetto italiane, con l’obiettivo di portare la conoscenza dell’immenso universo conosciuto (e non) del telefilm “Doctor Who”.

Ghostbusters Italia/Sezione Piemonte, è un altro gruppo giunto alla terza presenza ufficiale ad Albenga Dreams. Nato nel 2006 come fan club, Ghostbusters Italia è diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del capolavoro degli anni 80.

Nato nel 2013 dalla passione del fondatore Gianni Oliveri e dei suoi famigliari, il gruppo noto originariamente come “Avengers vs Asgardians”, è stato vincitore di vari premi tra cui “Miglior Gruppo” al Torino Comics 2014. Nel 2015, in occasione della partecipazione all’Avengers Night tenutasi a Bard, set del film Avengers Age of Ultron, e con l’ingresso di nuovi interpreti, il gruppo assume il nome di “The World Avengers“. Alla seconda presenza ad Albenga, è caratterizzato dalla accuratezza dei costumi e dei props, in gran parte realizzati dai suoi stessi membri. The World Avengers rappresenta oggi uno dei migliori gruppi a tema supereroi Marvel sul panorama italiano.

Grazie alla presenza di gruppi quali: “SteamPunk della Lanterna“, “Lega Navale SteamPunk Liguria” e “Ligurian SteamPunk – JanuaSteamers“, quest’anno lo STEAMPUNK sarà grande protagonista ad Albenga Dreams! Per chi non lo sapesse, lo SteamPunk è un filone della narrativa fantastica e fantascientifica che introduce una tecnologia anacronistica all’interno di un’ambientazione storica, come l’Ottocento e in particolare la Londra vittoriana dei romanzi di Arthur Conan Doyle e H. G. Wells. Un modo per descrivere l’atmosfera steampunk è riassunto nello slogan “come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima”!

Saranno presenti in qualità di ospiti alcuni dei fumettisti più amati della nutrita scuderia Bonelli: Claudio Chiaverotti, Lola Airaghi, Andrea Artusi e Giovanni Talami. Nell’Area Autori di Piazza del Popolo si terranno due incontri di approfondimento con nelle serate di venerdì 4 e sabato 5. A moderare le conferenze sarà lo staff di Just Nerd

