Ailus Editrice è un’associazione culturale, una nuova realtà nata dalla passione di un gruppo di scrittori, illustratori e lettori, che ha lo scopo di far conoscere il lavoro dei suoi artisti nel mondo del fantastico a 360 gradi con iniziative culturali ed editoriali. Come? Attraverso la pubblicazione di una rivista associativa semestrale, di romanzi, libri illustrati, fumetti, che spazieranno dal fantasy alla fantascienza, dallo steampunk alla mitologia, dando spazio indistintamente a giovani esordienti come ad autori affermati, tra cui Federico Memola, Cosimo Ferri, Monica Catalano, Dario Tonani, Donato Altomare, Mauro longo e tanti altri. Inoltre, l’associazione lavora in collaborazione con associazioni di appassionati come Italian Sword & Sorcery e Andromeda, per sostenere e diffondere generi e sottogeneri di nicchia,e dar modo agli autori di esprimersi al di là delle esigenze di mercato. Per questo l’associazione è alla perenne ricerca di nuovi talenti, che vogliano mettersi in gioco ed entrare a far parte di questa avventura!

Vi presentiamo alcune opere pubblicate da questa casa editrice.