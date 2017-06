il 9 Giugno 2017 e deceduto all’età di 88 anni Adam West, la causa della morte ha fatto sapere la famiglia West, è stata una “breve ma coraggiosa battaglia” contro la Leucemia.

West è stato attore di varie serie televisive anni 60′ come Bonanza e Parry Mason, ma il pubblico lo ricorda per il ruolo di Batman che rivestiva nell’omonima serie targata ABC assieme al collega Burt Ward che rivestiva i panni di Robin il Ragazzo Meraviglia.

West si era appassionato da subito ad interpretare i panni del supereroe mascherato, serie che anche se fuori dai canoni Dark del fumetto, era rivolta presso un pubblico di giovanissimi insegnando anche messaggi di senso civico e di sicurezza come allacciare le cinture in auto e guardare la strada prima di attraversare e fae i compiti oppure di cosciena alimentare come ricordarsi di bere latte e mangiare le verdure.

anche se la serie venne cancellata nel 1968 alla terza stagione, Adam West in attesa di avere altri ingaggi di successo, partecipa a varie convention e Festival, dove ogni volta viene acclamato con grande favore di pubblico.

il successo gli ritorna quando gli viene proposto di doppiare se setesso nei panni del sindaco Adam West nella serie animata Family Guy, conosciuta da noi come i “Griffin”

con le lacrime sul cuore posso concludere con

“addio Adam……… anzi no; Bruce Wayne alias Batman! ricordando le tue avventure in TV, ricordo i miei sogni da bambino, addio Eroe di mille battaglie per difendere Gotham City e far trionfare la giustizia.

addio e trova il riposo nel paradiso dei supereroi!”

by Talparius