Una nuova immagine apparsa su #Reddit, mostra il possbile inventario, per i futuri prodotti della nuova ondata di Star Wars Black Series nei negozi #GameStop USA.Le Action Figure in questione dovrebbero arrivare, attorno al 1 Settembre 2017 (ForceFriday). Naturalmente i nomi dei prodotti relativi a “Gli Ultimi Jedi” anche se codificati, ci possono dare un’idea su cosa aspettarci per la campagna marketing del film.

I nomi di “Cool Beta” e “Foxtrot” sono i più difficili da prevedere e si spera siano assegnati a nomi importanti come Rey, Kylo Ren, Luke, Finn o Poe, mentre il cosiddetto “Victor” è molto probabile che si riferisca al Leader Supremo Snoke date che, una delle due action figure in uscita che questo personaggio avrà, includerà un trono. Correlata a quest’ultimo personaggio c’è un pacchetto di 4 action figure chiamato “Guards of Evil“, che molto probabilente raffigureranno proprio le guardie personali di Snoke. In mezzo alle action figure di Episodio VIII, comapre “Blue Leader“che apparterrà, molto probabilmente, al Grand Admiral Thrawn apparso nella serie tv Rebels. La presenza di questo personaggio tra le action figure del Force Friday è stata confermata dalla Hasbro alla Star Wars Celebration di Orlando.

E’ apparsa anche una seconda lista che si dovrebbe integrare a quella dell’immagine soprastante che include:

– SW E8 Deluxe Figure 2-Pack – 5010993364367

– SW E8 RP Electronic Lightsaber – 5010993370344

– SW E8 Electronic Mask – 5010993370207

– SW E8 RP Extendable Lightsaber – 5010993364220

– SW E8 3.75″ SWU Figure Collection 1 – 5010993364442

– SW E8 3.75″ SWU Figure Collection 2 – 5010993364510

– SW E8 Hero Series Figure W1 – 5010993370863

– SW E8 Hero Series Figure W2 – 5010993447046

– RP Mask – 5010993370429

– Lightsaber – 5010993370504

– Lightsaber – 5010993372874

– Starter Set F – 5010993372966

– Starter Set I – 5010993426515

– Starter Set D – 5010993372942

– Vehicle Class A – 5010993370757

– Vehicle Class B – 5010993370818

– Vehicle Class C – 5010993364282

– Vehicle Class D – 5010993364305

– Victor Deluxe Lightsaber – 5010993370443

– SW E8 Figures 30cm – 5010993435203

– SW E8 IP Beak (Electronic Plush) – 5010993380640

– IP Smart Delta 2 – 5010993370269

– Jedi Knight Lightsaber – 5010993371655

– Hot Wheels Millennium Falcon Playset – 0887961385328

– Extendable Lightsaber RP Victor 1 – 5010993370528

Ci sono nuove informazioni da esaminare in questa lista ma secondo alcuni utenti queste potrebbero essere alcuni indizi chiave:

– “RP” si riferisce molto probabilmente a Kylo Ren, data la presenza di prodotti per la maschera e la lightsaber.

– Se “Victor” è veramente Snoke, allora il Leader del Primo Ordine possiede una Lightsaber.

– L’oggetto in peluche dal becco elettronico ha molto a che fare con i Porgs, gli uccelli di Ahch-To.

– Uno dei prodotti segnato come “Lightsaber” potrebbe essere riferito alla lightsaber di Obi-Wan, come accennato da Hasbro.

di Andrea Bottazzi

tratto e continua la navigazione stellare su