L’arrivo del lungometraggio animato LA FORMA DELLA VOCE, girato dalla regista giapponese Yaoko Yamada e direttamente ispirato al celebre manga A SILENT VOICE, opera della senseiYoshitoki Oima, è previsto in tutte le sale italiane per i prossimi 24 e 25 Ottobre: quale occasione migliore per rivivere le emozionanti vicende di Shoya e Shoko anche su carta?!

Per celebrare questo evento, Star Comics ha deciso di pubblicare l’intera serie raccogliendotutti i volumi in un elegante cofanetto da collezione, per di più a un prezzo eccezionale, disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 3 Ottobre 2017. Inoltre, grazie alla collaborazione con NEXO DIGITAL, il cofanetto sarà dotato di una speciale fascetta che vi darà diritto, se presentata alla biglietteria di un cinema dove proiettano LA FORMA DELLA VOCE, a ricevere uno sconto sul costo del biglietto:* assolutamente da non perdere!

Shoya Ishida è un bulletto di sesta elementare alla costante ricerca di guai: adora infatti cimentarsi in assurde prove di coraggio con i compagni o ficcarsi in risse che lo riducono puntualmente a uno straccio. La sua turbolenta routine conosce una svolta improvvisa quando in classe arriva una nuova alunna, Shoko Nishimiya, una ragazzina non udente che usa un quaderno per comunicare con gli altri e che finisce irrimediabilmente per diventare il bersaglio principale delle sue malefatte. Shoya non sa ancora che gli effetti del suo comportamento innescheranno la miccia che sconvolgerà la sua prospettiva sulle cose, stravolgendo il suo futuro e quello della sua compagna…

Dal 3 Ottobre A SILENT VOICE COMPLETE BOX sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Yoshitoki Oima nasce in Giappone a Ogaki, prefettura di Gifu, nel Marzo 1989. Appassionata di disegno fin da bambina, vince appena diciottenne l’ottantesima edizione del concorso per autori esordienti della rivista «Shonen Magazine», grazie a una storia breve che diventerà poi lo spunto per A SILENT VOICE.

Debutta come disegnatrice professionista nel 2009, e come autrice completa (disegno e sceneggiatura) nel 2013, proprio con A SILENT VOICE, che, con la sua media di 70000 copie vendute a volume, è tuttora la sua opera di maggior successo.

Dal 2016 è impegnata nella realizzazione della sua nuova fatica, FUMETSU NO ANATA HE.

A SILENT VOICE COMPLETE BOX

Yoshitoki Oima

11,5×17,5, B, b/n, con sovraccoperta, € 29,00

Data di uscita: 03/10/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822606785

