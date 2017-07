Nuovo appuntamento tra cucina e doppiaggio alla tavola estiva di “Porto una voce a tavola!” il format di cena e doppiaggio ideato dalla chef Emma Pilleroni. Ospite di questa serata sotto le stelle del 16 Luglio è Claudia Catani, una voce femminile molto conosciuta cha ha doppiato l’agente del FBI Dana Scully, Charlize Theron e, sopratutto Cersei Lannister di Game of Thrones, Claudia racconterà agli ospiti della chef romana aneddoti, storie e, speriamo qualche spoiler sulla nuova stagione di “Trono di spade” che sarà trasmessa il 17 Luglio!

Claudia Catani iniziò a doppiare a soli due anni e mezzo come voce italiana del nipote di Marlon Brando nel film Il Padrino. Nel corso della sua carriera ha prestato la sua voce principalmente a Gillian Anderson, Marion Cotillard, Angelina Jolie e Cameron Diaz ed è stata vincitrice nel 2006 del premio «Voce femminile dell’anno», assegnatole dai direttori del doppiaggio al Gran Galà del Doppiaggio durante il romics; nel 2010 ha vinto il premio alla carriera “Ferruccio Amendola”. Sempre nel 2010 per aver doppiato Toni Collette in United States of Tara, ha ricevuto il premio come «Miglior voce femminile protagonista per la televisione» al XIV Festival Nazionale del Doppiaggio. Nel 2014 vince il Leggio d’oro alla miglior interpretazione femminile per il doppiaggio di Angelina Jolie in Maleficent. Ha inoltre prestato voce a vari spot televisivi, tra cui Armani, Nivea, Ferrarelle, Ferrero Rocher, Magnum, Garnier, Enel, Pampers, Volvo, Mercedes-Benz e Toyota. Ha una voce da mezzo soprano e si dedica non solo al doppiaggio ma anche al mondo della musica e alla poesia. È una posturologa olistica diplomata ed è specializzata in danza contemporanea e orientale.

La cucina è di Emma Pilleroni è meravigliosa (trovate la sua pagina all’indirizzo https://www.facebook.com/emmaincucina), con prodotti del territorio e di stagione, uniti in ricette dai sapori genuini. Per questa serata del 16 Luglio, Emma ha inserito nel menu leccornie quali “lasagna bianca con pesto, fagionili e mozzarella di bufala” o la sua famosissima “cheesecake alla ricotta di pecora con fichi e miele” … piatti perfetti per gustare una cena sotto le stelle con Cersei Lannister.

Per info e prenotazioni: https://www.facebook.com/events/1705016786469606/