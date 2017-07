Questi sono i giorni di Vasco! Si festeggiano i 40 anni di carriera di Vasco Rossi, anche noto come Vasco o con l’appellativo Il Blasco: autodefinitosi provocatore, ha pubblicato 37 album dall’inizio della sua carriera , di cui 17 album in studio, 9 album dal vivo e 11 raccolte ufficiali, e ha composto complessivamente più di 150 canzoni oltre a numerosi testi e musiche per altri interpreti. Con oltre 35 milioni di copie vendute è uno dei cantautori italiani di maggior successo e fama, e uno tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi.Soprannominato inizialmente Komandante dai membri del suo fan club ufficiale, tale appellativo è rimasto nell’immaginario collettivo e utilizzato anche in ambito diverso.

Dopo il mega concerto del primo luglio di Modena con più di 220mila fan scatenati, anche noi di Satyrnet abbiamo deciso di rendere omaggio all’artista italiano … a modo nostro! Per questo abbiamo creato alcuni divertenti meme, prendendo spunto dai versi delle canzoni del Blasco contestualizzandoli nei film “nerd” che tanto amiamo. Buon divertimento, e se avete qualche consiglio o idea non esitate a contattarci. Guarda le immagini: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1818747094818750.1073742000.163102730383203&type=1&l=4b0583d4ee