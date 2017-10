Rispolverando la mia collezione di vecchie vhs di vario genere, trovandomi in mano casualmente una di queste, mi sono perso nel viale dei ricordi. Quello che avevo tra le mani era uno dei miei primi film di animazione che mi era capitato di vedere alla televisione, e che mi aveva appassionato al genere dell’animazione giapponese, infatti non furono i robottoni giganti ad appassionarmi agli anime, ma fu questo film 20,000 leghe sotto i mari.

Il titolo quando lo vidi la prima volta mi aveva tratto in inganno, pensavo che fosse il film omonimo che avevo appena finito di leggere del romanzo di Jules Verne, autore anche di “dalla Terra alla Luna”; invece l’unica cosa che accumunava il film al libro era il titolo e nien’altro. Anche se la storia si svolge prevalentemente nell’oceano, personaggi cone Nemo e l’avveneristico sottomoarino Nautilus, non ci sono e la storia e completamente differente, infatti questo film del 1970 prodotto dalla Toei Animation e diretto da Takeshi Tamiya e nato dalla storia originale del mangaca Shotaro Ishinomori che ne ha curato la sceneggiatura, creando una storia originale e avventurosa.

Trama

il film inizia con il protagonista Isamu che mentre si trova in vacanza col padre, si diverte a giocare a pallone insieme al suo amico ghepardo Cita, qui conosce una ragazza abigliata in maniera strana, e dopo un primo approccio non proprio amichevole, i due fanno amicizia e la ragazza si presenta col nome di Angela, i due più Cita, trascorrono delle ore piacevoli, fino a quando il vulcano dell’isola dove si trovano, dopo centinaia di anni di inattività, iniza ad eruttare violentemente, tutti sia gli abitanti che i turisti, vengono presi dal panico; presi dal fuggi fuggi generale, Isamu inseme ad Angela e Cita, cercano di mettersi in salvo; ad un certo punto una frana blocca il passaggio che li porterebbe alla salvezza, mentre tutto sembra perduto, Angela inaspettatamente si tocca l’orecchino e fa una richiesta d’aiuto “Chiocciola Magica vieni subito!”, in breve tempo sotto lo sguardo stupito di Isamu, arriva in aiuto di Angela, Isamu e Cita, un veicolo aereo fantascientifico, a forma proprio di chiocciola. Mentre stanno sorvolando l’isola per mettersi in salvo, vedono attraverso l’eruzione del vulcano la sagoma di un enorme dinosauro che si immerge di nuovo nel magma. Allarmata dalla scopera, Angela senza chiedere il parere di Isamu ordina ai due piloti del veicolo, Polpo e Tortuga di ritornare alla loro casa, con una spericolata manovra, la “ciocciola Magica” si immerge e si dirige verso le profondità marine. Durante il viaggio, Angela rivela ad Isamu che lei è la principessa di un regno Subacqueo che per millenni è vissuto in pace sotto le profondità marine, e lei era venuta in superficie per vedere il mondo e fare un po’ la turista; mentre si dirigono al palazzo Reale del regno subacqueo, Isamu rimane affascinato da quello che vede, immensi palazzi sottomarini, uomini e animali acquatici che convivono insieme in armonia, una civiltà che è riuscita ad amalgamare natura e tecnologia senza che una prenda il soppravvento sull’altra. Arrivati al palazzo reale, Angela presenta Isamu a suo padre il Re

.

Qui Isamu viene a sapere della storia del regno Subacqueo e di quello Sotterraneo, infatti millenni addietro esse erano un’unica antica civiltà, tecnologicamente avanzata e prospera, ed era riuscita ad adomesticare i mastodontici rettili chiamati Draghi di Fuoco, ma un giorno, avvenne un grande cataclisma che estinse i Draghi di Fuoco, e la terra dove poggiava l’antica civiltà stava per essere spazzata via, gli abitanti allora per mettersi in salvo decisero di dividersi, un gruppo si recò all’interno di profonde grotte e fondò il regno Sotterraneo, e l’altro scelse la via delle profondità oceaniche fondando il regno Subacqueo, da allora le due civiltà vivono in pace di nascosto dagli abitanti di superficie.

Isamo però fa presente al Re che dentro il vulcano aveva visto uno di quei mostri sputafuoco che tutti credono estinti, allarmato da tale notizia confermata da Angel, il Re si mette in contatto con Magma VII, il sovrano del regno Sotterrraneo, appena in contatto Magma VII confessa di aver riportato alla vita i Draghi e di essere in grado di controllari, e grazie ad essi vuole partire alla conquista della superficie e riprendere quello che per lui è suo di diritto, il dominio del mondo intero, e gli propone di allearsi con lui, in caso contrario muoverà guerra anche contro il regno Subacqueo. Il Re rifiuta l’offerta e fa mobilitare le sue truppe alla volta del regno di Magma VII per impedire che porti a compimento il suo folle piano.

Le truppe subacquee partono alla volta del loro obiettivo, e appena giunti vengono attaccati dalle forze di Magma VII, lo scontro in un primo momento e alla pari e le due armate sembrano equilibrarsi a vicenda, però la supremazia tecnologica dei Subacquei sembra avere la meglio, e si apprestanto ad invadere il regno di Magma VII, però i Subacquei si trovano davanti una brutta sorpresa, infatti come promesso Magma VII scatena i Draghi di Fuoco contro i Subacquei, e dopo aver sconfitto le sue armate, li dirige contro la superficie.

Infatti appena giunti alla luce, i mostri si dirigono verso le più grandi capitali mondiali e iniziano la loro opera di distruzione e a nulla serve l’intervento dei vari eserciti che sono impotenti davanti alla forza distruttiva di tali mostri.

Intanto Isamu insieme a Cita si introducono di nascosto grazie all’aiuto di Angela, Tortuga e Polpo all’interno del regno di Magma VII con la Chiocciola Magica.

Appena nascosto il veicolo, il gruppo si dirige all’interno della fortezza nemica, ma dopo poco vengono catturati dalle guardie di Magma VII e messi in prigione; però grazie ad uno stratagemma di Angela, riescono a scappare e raggiungere la sala del trono di Magma VII, qui Isamu e i suoi compagni fanno una tremenda scoperta, i Draghi di Fuoco in realtà non sono antichi mostri preistorici, ma enormi macchine da guerra con le sembianze delle antiche creature che Magma VII riesce a controllare grazie ai comandi posti sul suo scranno, appena scoperto ciò, Isamu e Angela insieme ai fidi Cita, Polpo e Tortuga dopo aver creato un diversivo per sguarnire la sala del trono dalle guardie, appena Magma VII si ritrova da solo, Isamu e Angela irrompono all’interno della sala e affrontano Magma VII, dopo averlo messo K.O., Isamu prende i comandi dei Draghi di Fuoco e dopo avergli ordinato di ritornare nel regno Sotteraneo, appena giunti, gli da l’ordine finale di distruggersi a vicenda e di distruggere il regno Sotterraneo.

Approffittando della confusione generata dalla battaglia tra mostri, Isamu, Angela e Cita scappano a bordo della Chiocciola Magica ai comandi di Polpo e Tortuga, dopo una roccambolesca fuga, riescono a mettersi in salvo mentre Magma VII e il regno Sotterraneo e i Draghi di Fuoco vengono definitivamente distrutti.

La Terra è salva e grazie all’aiuto che il regno del padre di Angela, vuole offrire al genere umano per la ricostruzione, si potrà avere un futuro di pace, però ad Isamu e Angela al momento si godono il tramonto stretti l’uno tra le braccia dell’altro.

Degno dei migliori film di animazione del genere fantascientifico, con un tocco di fantasy mentre viene descritto il regno sottomarino, un bel mix di azione e umorismo che lo rendono un film gradevole per ogni età, e anche se graficamente “datato” continua ancora a dare dei punti ad altri film animati più recenti.

Alla Prossima

by Marco Talparius Lupani