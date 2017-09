Steam Art and the Time Machine, giunta alla sua seconda edizione è un’esposizione di creazioni Steampunk con figuranti abbigliati a tema che si svolgerà a Copparo (Fe) in Via Alighieri 1/b dal 22 settembre al 25 settembre. La mostra ricrea un piccolo spaccato di un ipotetico teatro in stile Steampunk trasportato nel nostro spazio-tempo tramite sofisticati macchinari a vapore quantistico.

All’interno si potranno visionare una miriade di oggetti e invenzioni fantascientifiche dell’epoca, nonché veri e propri cittadini, esploratori e soldati di un’altra realtà veri e propri viaggiatori dello spazio tempo, arrivati con lo scopo di esplorare ed apprendere usi e costumi della nostra civiltà.Sarà inoltre possibile, in giorni ed orari prestabiliti, partecipare insieme a questi viaggiatori ad un Tea moment e ad ammirare il dispositivo di dislocamento Spazio-Temporale (Macchina del Tempo). Per info sull’evento, ecco la pagina FB: https://www.facebook.com/events/1340593092720844/

Cos’è lo Steampunk? E’ una corrente letteraria e artistica che introduce elementi di fantasia o fantascientifici all’interno di un stile ottocentesco. Lo Steampunk si ispira alle opere di Jules Verne, H.G. Wells.

L’evento sarà realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione Culturale Steampunk Nord-Est, la Pasticceria Delizia di Galleran Pietro e Barbara. L’Associazione Culturale Steampunk Nord-Est gestisce una Pagina dedicata allo Steampunk, per divulgare incontri ed eventi nel Nord-Est dell’Italia, ma non solo. Se poi volete far parte dell’Associazione culturale (no profit), inviate un email per ricevere tutte le informazioni steampunknordest@gmail.com