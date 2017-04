Presentati in anteprima esclusiva a Star Wars Celebration Orlando 2017, sono disponibili il teaser poster e il trailer in italiano dell’attesissimo Star Wars: Gli Ultimi Jedi, che arriverà nelle sale italiane il 13 dicembre, anche in 3D.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Teaser trailer in italiano

Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman, mentre J.J. Abrams, Jason McGatlin e Tom Karnowski sono i produttori esecutivi.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi porterà avanti le vicende narrate in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Il pubblico ritroverà sul grande schermo Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. A questi si aggiungeranno il premio Oscar® Benicio Del Toro, la candidata all’Academy Award® Laura Dern e la talentuosa Kelly Marie Tran.

La squadra creativa include alcuni dei più grandi talenti dell’industria cinematografica, tra cui Steve Yedlin (Direttore della fotografia), Bob Ducsay (Montatore), Rick Heinrichs (Scenografo), Peter Swords King (Hair e Make-Up Designer) e Mary Vernieu (Direttore del casting negli Stati Uniti). Inoltre, Pippa Anderson (Co-produttrice, vicepresidentessa della post-produzione), Neal Scanlan (Supervisore creativo delle creature e dei droidi), Michael Kaplan (Costume designer), Jamie Wilkinson (Responsabile degli oggetti di scena), Chris Corbould (Supervisore degli effetti speciali), Rob Inch (Stunt coordinator), Ben Morris (Supervisore degli effetti visivi) e Nina Gold (Direttrice del casting nel Regno Unito) torneranno a far parte del team.

Social Network

Hashtag

#Gli Ultimi Jedi

#StarWarsIT

Lucasfilm Ltd

Lucasfilm, STAR WARS™ e le relative proprietà sono marchi registrati e/o copyright della Lucasfilm Ltd. e/o delle sue società affiliate, sia negli Stati Uniti che negli altri Paesi. TM & © Lucasfilm Ltd. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi registrati e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.