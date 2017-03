ECCO IL NUOVO TRAILER DI

“YU-GI-OH! THE DARK SIDE OF DIMENSIONS”

LA SAGA CON NUMERI DA RECORD

CHE HA CONQUISTATO UN’INTERA GENERAZIONE

AL CINEMA SOLO DAL 10 AL 12 MARZO 2017

E per i primi fan che acquisteranno il biglietto alla cassa: una special card Yu-Gi-Oh in omaggio



Nuovo trailer qui:

https://www.youtube.com/watch?v=L0Xaj6y_J3E&feature=youtu.be

Dopo il successo di Your Name. di Makoto Shinkai, la stagione degli anime al cinema proposta da Nexo Digital e Dynit prosegue con Yu-Gi-Oh!, la saga che ha conquistato un’intera generazione: 4 lungometraggi, 4 manga, 5 serie animate, 700 episodi, oltre 25 miliardi di carte collezionabili prodotte in 8 lingue e distribuite in 50 nazioni.

Il fenomeno colossale di Yu-Gi-Oh! arriva finalmente su grande schermo con Yu-Gi-Oh! THE DARK SIDE OF DIMENSIONS.Il film, che presenta nuovi disegni e una nuovissima storia dal creatore originale del fenomeno globale, Kazuki Takahashi, uscirà nelle sale italiane dal 10 al 12 marzo (elenco dei cinema su www.nexodigital.it e nuovo trailer qui https://www.youtube.com/watch?v=L0Xaj6y_J3E&feature=youtu.be ).

I primi fan che acquisteranno il biglietto alla cassa dei vari cinema, riceveranno una special card Yu-Gi-Oh in omaggio (fino a esaurimento scorte).

Il racconto magistrale del maestro Takahashi, tra combattimenti epici e duelli mozzafiato, vede protagonisti i personaggi più amati dell’anime: Yugi Muto, Seto Kaiba e i loro fedeli amici Joey Wheeler, Tristan Taylor, Téa Gardner e Bakura per la ‘la ri-YU-nione più attesa di sempre! Il regista è Satoshi Kuwabara, già esperto nella direzione delle due serie tv Yu-Gi-Oh! Zexal I e II, mentre Kazuki Takahashi ha ideato la storia, scritto la sceneggiatura, curato il character design seguito la produzione esecutiva.

La storia narra di Yugi Muto e i suoi amici che sono all’ultimo anno di liceo e stanno decidendo cosa fare in futuro. Nel frattempo Seito Kaiba ha commissionato degli scavi per recuperare i pezzi del Millenium Puzzle, nella speranza di far rivivere l’anima del suo rivale Atem per far aumentare il proprio punteggio. Ma gli scavi vengono interrotti da Diva, che sfida Kaiba a Dual Monsters… Yugi e Kaiba si sono già scontrati diverse volte in passato. Ma in questo duello metteranno in gioco l’orgoglio e tutte le esperienze passate…

Una collezione di carte dedicate al film, l’edizione The Dark Side of Dimensions – Movie Pack, uscita lo scorso agosto, ha già riscosso un successo strabiliante e verrà rilanciata in 30.000 edicole e 170 fumetterie in occasione dell’uscita cinematografica italiana. A Yu-Gi-Oh! è infatti legato il torneo mondiale più frequentato di Trading Card Game. In Italia sono 200.000 i giocatori italiani tra gli 8 ai 35 anni si sfidano abitualmente in tornei di carte Yu-Gi-Oh! coordinati da una vera e propria federazione sportiva italiana che tutte le settimane organizza eventi locali o Europei per qualificarsi ai campionati mondiali.

La Stagione degli Anime al Cinema, distribuita da Nexo Digital in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID, proseguirà poi con il primo capolavoro di Shinkai, Oltre le nuvole, il luogo promessoci (11 e 12 aprile); Mobile Suite Gundam. Thunderbolt –December Sky, ispirato a una delle saghe più famose di sempre (16 e 17 maggio) e Sword Art Online. Ordinal Scale –The Movie, il film tratto dal racconto che ha venduto 19 milioni di copie nel mondo (13 e 14 giugno). Cartoons on the bay, il festival dell’animazione della Rai, è inoltre partner della stagione per i film di Makoto Shinkai. Yu-Gi-Oh! THE DARK SIDE OF DIMENSIONS è presentato anche in collaborazione con Digital Brothers.

Tutti i dettagli sulla programmazione e l’elenco delle sale che aderiscono all’iniziativa saranno a breve disponibili su www.nexodigital.it.

Staff

Tratto dal fumetto originale “Yu-Ghi-Oh!” di Kazuki Takahashi (pubblicato da Weekly Shonen Jump)

Soggetto originale: Kazuki Takahashi

Regia: Satoshi kuwabara

Sceneggiatura & Character Design: Kazuki Takahashi

Musica: Yoshihiro Ike

Direttore della fotografia: Hiroaki Edamitsu

Una produzione:

Konami

Studio Gallop

Nihon Ad System

©Kazuki Takahashi/Yu-Gi-Oh! DDMC